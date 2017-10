Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rússia não quer imaginar um Mundial sem Lionel Messi

Argentina, campeã mundial em 1978 e 1986, conta com 16 participações em 20 edições de Mundiais.

Por Lusa | 16:52

O vice-primeiro-ministro e presidente da Federação russa de futebol, Vitali Mutko, disse esta sexta-feira que não pode imaginar um Mundial sem a participação do internacional argentino Lionel Messi.



"Não quero imaginar. Vi o jogo de ontem [na madrugada de hoje] e Messi até acertou no poste, com um dos seus remates", referiu à imprensa russa o dirigente, em alusão ao jogo da zona sul-americana em que a Argentina empatou sem golos com o Peru.



Mutko assinalou que a equipa treinada por Jorge Sampaoli ainda "tem oportunidade" de se qualificar diretamente, mas que precisa de vencer em Quito o Equador.



Na zona de qualificação da CONMEBOL, o Brasil é o único já qualificado, e a uma jornada do final o Uruguai é segundo (28 pontos), o Chile terceiro (26), a Colômbia quarta (26), o Peru quinto (25), a Argentina sexta (25) e o Paraguai sétimo (24).



A Argentina visita na madrugada de quarta-feira o Equador, oitavo, numa jornada decisiva em que Peru e Colômbia, seleções acima de si, se defrontam.



A qualificação sul-americana apura os quatro primeiros para o Mundial2018, enquanto o quinto classificado jogará um 'play off' com a Nova Zelândia, vencedora da zona de apuramento da Oceânia.



