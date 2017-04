Ryan Gauld nos convocados do Sporting

O médio Ryan Gauld está nos convocados do Sporting para o jogo desta sexta-feira com o Vitória de Setúbal, da 29.ª jornada da Liga de futebol, tendo Jorge Jesus chamado 18 jogadores para a partida no Bonfim.



O médio escocês, que esteve emprestado ao Vitória de Setúbal na primeira parte da temporada e que tem alinhado na equipa B dos 'leões', foi chamado pelo técnico Jorge Jesus e pode fazer a sua estreia esta época na equipa principal do Sporting.



Nos convocados está também Gelson Martins, que, apesar de convocado, falhou a receção ao Boavista (vitória por 4-0) devido a problemas físicos.









O Vitória de Setúbal, 10.º classificado com 35 pontos, e o Sporting, terceiro com 60, medem forças hoje, pelas 20:30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.



Em relação ao último jogo, o técnico 'leonino' deixou de fora, por opção técnica, o médio Francisco Geraldes e o avançado Joel Campbell.

