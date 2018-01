Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ryan Giggs nomeado selecionador do País de Gales

Ex-futebolista vestiu 64 vezes a camisola da seleção galesa antes de abandonar a carreira de atleta.

15:52

O ex-futebolista Ryan Giggs foi esta segunda-feira nomeado selecionador do País de Gales, tendo assinado um contrato de quatro anos, informou a federação local em conferência de imprensa.



Giggs, que fez toda a sua carreira como futebolista sénior no Manchester United, vestiu por 64 vezes a camisola da seleção galesa.



Foi nos 'red devils' que Giggs teve a sua primeira experiência como treinador, ao assumir interinamente o comando da equipa no final da temporada 2013/14, antes de se tornar adjunto do holandês Louis van Gaal.



"Estou muito orgulhoso por me ter sido dada a honra de treinar a seleção nacional. Os desafios que temos à nossa frente, com a Liga das Nações e a qualificação para o Euro2020, entusiasmam-me muito. Estou ansioso por começar a trabalhar com os jogadores, para nos prepararmos para esses encontros cruciais no final do ano", afirmou.



A primeira partida de Giggs será em 22 de março, na China Cup, frente ao país asiático, em Nanning.



Giggs vai substituir no comando da seleção Chris Coleman, que conduziu o País de Gales a uma histórica presença nas meias-finais do Euro2016 -- perdeu com Portugal --, mas falhou a qualificação para o Mundial2018, antes de se transferir para o Sunderland.



"Estamos muitíssimo felizes por ver Ryan [Giggs] nomeado selecionador. Com a sua vasta experiência de ter jogado e treinado o maior clube do mundo, estamos confiantes num futuro bem-sucedido para a nossa seleção nacional", disse Jonathan Ford, diretor executivo da federação.