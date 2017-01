Ryan Mason diz que é "um sortudo por estar vivo"

Mason agradeceu ainda as "imensas mensagens de apoio" de adeptos de Hull City e Tottenham, os dois clubes que representou, bem como de adeptos do desporto de todo o mundo.



"Quero deixar um agradecimento especial a todo o departamento médico do Hull City e do Chelsea", acrescentou o atleta, que afirmou ter recebido "um tratamento e apoio fantástico de todo o staff do hospital St Mary's", em Londres, onde esteve internado.



O futebolista inglês Ryan Mason, que sofreu uma fratura craniana ao serviço do Hull City, treinado por Marco Silva, disse esta terça-feira que é "um sortudo por estar vivo".Num texto publicado na rede social Twitter, o médio de 25 anos, que se encontra a recuperar em casa depois de ter tido alta na segunda-feira, disse que os últimos dias têm sido "uma montanha russa de emoções".A 22 de janeiro, o médio do Hull foi transportado para o hospital St. Mary na sequência de um choque com o defesa do Chelsea Gary Cahill, durante a primeira parte do encontro da liga inglesa, que terminou com a vitória do líder do campeonato, por 2-0.