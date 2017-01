Ryan Mason, do Hull City, teve alta após fratura craniana

O Hull agradeceu ainda o trabalho da equipa que transportou o médio ao hospital, bem como as mensagens de apoio que o clube e o jogador têm recebido.



O futebolista inglês Ryan Mason, que sofreu uma fratura craniana ao serviço do Hull City, treinado por Marco Silva, teve hoje alta do hospital St Mary's, em Londres.A informação foi divulgada pelo clube treinado pelo português através do sítio oficial, onde os 'tigers' indicaram que a recuperação e a "primeira fase de reabilitação" do jogador, de 25 anos, vão acontecer em casa.A 22 de janeiro, o médio do Hull foi transportado para o hospital St. Mary na sequência de um choque com o defesa do Chelsea Gary Cahill, durante a primeira parte do encontro da liga inglesa, que terminou com a vitória do líder do campeonato, por 2-0.