Ryller e Lukic são reforços do Sporting de Braga

Médio brasileiro e central croata até 2022.

Por Filipe António Ferreira | 08:49

O médio brasileiro Ricardo Ryller e o defesa central croata Andrej Lukic são os mais recentes reforços do Sporting de Braga, informou o clube na sua página oficial



Ryller, de 23 anos, chega ao Minho proveniente do Luverdense, equipa que militou em 2017 na série B brasileira (e ‘caiu’ para a série C), enquanto Lukic, também de 23 anos, jogava no Osijek, da Croácia.



Os dois jogadores assinaram contratos válidos até junho de 2022 e surgem como reforços para as posições dos lesionados Fransérgio e Ricardo Ferreira. O brasileiro realizou nas últimas temporadas mais de 100 jogos pela sua equipa.



Lukic, proveniente do Osijek, cumpria a sexta época ao serviço da equipa sénior do atual 3º classificado da Liga, somando 114 jogos e marcando 7 golos no escalão maior da Croácia.



A dupla já esteve ontem ao serviço de Abel Ferreira no treino da equipa.



PORMENORES

Reforços no Tinder

O Sp. Braga utilizou uma simulação na aplicação Tinder (rede social) para apresentar os reforços. Até encontrar o ‘Match’ perfeito, os minhotos passaram por CR7 ("muito caro") e uma imagem de Bruno de Carvalho equipado: "Não tem qualidade".



Salvador castigado

António Salvador foi suspenso 75 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido às críticas feitas pelo presidente do Sp. Braga não só à arbitragem no jogo com o Sporting (2-2) como à nomeação dos árbitros Carlos Xistra e Rui Costa (VAR).