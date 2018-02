Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sá Pinto leva Standard Liège à final da Taça da Bélgica

Orlando Sá marcou no jogo da segunda mão contra o Brugge.

Por Lusa | 00:10

O Standard Liège, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, qualificou-se esta quinta-feira para a final da Taça da Bélgica de futebol, apesar da derrota por 3-2, no terreno do Club Brugge, na segunda mão das meias-finais.



A equipa visitante, que levava uma vantagem de três golos do primeiro jogo (4-1), inaugurou o marcador aos cinco minutos, através do português Orlando Sá, mas Vanaken igualou antes do intervalo (05).



Na segunda parte, com o ex-benfiquista Carcela no lugar do 'amarelado' Orlando Sá, o Club Brugge, líder do campeonato belga, marcou por duas vezes, por Diaby (63) e Clasie (76), mas Renard Emond, autor de um 'hat-tick' na primeira mão, intercalou o segundo golo do Standard (72), dando tranquilidade ao conjunto de Sá Pinto.



Na final, o Standard Liège vai enfrentar o Genk, que na terça-feira bateu em casa o Kortijk, por 1-0, depois de ter perdido a primeira mão por 3-2, seguindo em frente graças aos golos marcados fora.



Esta será 16.ª final da equipa de Liége, que ergueu o troféu em sete ocasiões, a última das quais em 2016, enquanto o Genk procura conquistar Taça da Bélgica pela quinta vez em outras tantas presenças na final. O Club Brugge é o recordista de títulos, com 11 vitórias.