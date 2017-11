Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frango americano dá empate à seleção

Exibição pouco inspirada de Portugal, que esteve a perder e chegou ao empate com um erro tremendo do guarda-redes americano.

Por Mário Pereira | 01:30

A Seleção empatou ontem à noite (1-1) em Leiria com os Estados Unidos em mais um jogo de preparação. Na verdade, deveria dizer-se um jogo de teste, pois a equipa que ontem jogou pouco terá a ver com os onzes que Fernando Santos vai apresentar entre junho e julho, na fase final do Mundial, na Rússia. Onde estes americanos não estarão.



Tal como acontecera na passada semana em Viseu, este era também um jogo solidário, de apoio às vítimas dos grandes incêndios que este ano flagelaram Portugal. No resto, foi um jogo fraco, com poucos atrativos.



Uma partida sem sal, na qual Portugal se salvou da derrota graças a um frango monumental do guarda-redes norte-americano Horvath, que após um cruzamento-remate de Antunes deixou passar a bola por debaixo do corpo, indo esta anichar-se, devagarinho, dentro da baliza.



Nessa altura Portugal já perdia por 1-0. A equipa das quinas estranhou o sistema 4x3x3 utilizado, sem ponta de lança fixo. Gonçalo Guedes era o homem mais avançado, com Gelson e Bruma nas alas.



Na segunda parte, o sistema mudou, com a entrada do avançado Gonçalo Paciência. Portugal subiu linhas, mas as melhores oportunidades foram dos Estados Unidos, que por duas vezes obrigaram Beto a brilhar, numa delas com uma intervenção fabulosa.



"Tudo em campo"

"Nunca foi um jogo dominado por completo por nenhuma das partes. Os jogadores deram tudo em campo e para mim o que vejo no treino acaba por ser tão ou mais importante do que em dois particulares", disse Fernando Santos, selecionador nacional, ontem, depois do jogo com os Estados Unidos (1-1).



O selecionador da equipa das quinas acrescentou que "será normal deixar bons jogadores de fora [do Mundial de 2018]", justificando esse facto com a necessidade de levar um "grupo mais coeso".



Estreias absolutas

Ricardo Ferreira (Sp. Braga), Gonçalo Paciência (V. Setúbal) e Rony Lopes (Mónaco) estrearam-se com a camisola da seleção A, enquanto Bruma e Bruno Fernandes realizaram o primeiro jogo como titulares.



Antunes, autor do golo, reconheceu que o remate acabou por ser feliz: "A minha intenção era centrar para a área, saiu um centro-remate, felizmente a bola entrou e conseguimos o empate."