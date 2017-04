SAD do Benfica faz nova emissão de empréstimo obrigacionista de 50 milhões

O que achou desta notícia?







23.5% Muito insatisfeito

23.5%



5.9%

5.9% 70.6% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







23.5% Muito insatisfeito

23.5%



5.9%

5.9% 70.6% Muito satisfeito pub

A SAD do Benfica vai fazer uma nova emissão de empréstimo obrigacionista, desta vez de 50 milhões de euris, com uma taxa de juro de 4%. O período de subscrição decorre de 5 a 20 de abril, sabe o CM.Atualmente as águias têm outros dois empréstimos, um de 50 milhões de euros, com taxa de juro de 4,25%, que acaba em 2019, e outro de 45 milhões, com taxa de juro a 4,75, que acaba em 2018.Domingos Soares de Oliveira, administrador financeiro da SAD encarnada revela que o objetivo é usar os 50 milhões para pagar empréstimos bancários, já que a SAD quer reduzir a exposição à banca nacional.