Sadinos acabam jejum de 11 jogos

Avançado Edinho marcou um livre direto a fazer lembrar o amigo Cristiano Ronaldo.

Por Ricardo Lopes Pereira | 09:08

Depois de 11 jornadas sem vencer na Liga, o V. Setúbal reencontrou-se esta segunda-feira com os êxitos ao vencer de forma categórica, por 3-0, o Belenenses, que somou a 11ª partida sem ganhar.



Um míssil de Edinho de livre direto, a fazer lembrar os do amigo Ronaldo, abriu, aos 45 minutos, caminho a uma vitória que ganhou contornos de goleada no segundo tempo.



Depois de uma primeira parte em que os sadinos foram, de longe, a melhor equipa, a recompensa chegou aos 45’, momento em que o veterano Edinho, que até aí não deu descanso à defesa dos lisboetas, cobrou de forma irrepreensível um livre direto a cerca de 25 metros da baliza de Filipe Mendes.



No segundo tempo, o Vitória continuou mais acutilante e conseguiu, com naturalidade, voltar a marcar aos 50’ e 64’ , por João Amaral e João Teixeira, respetivamente.



Só quando estavam com uma desvantagem de três golos, os azuis conseguiram aproximar-se da baliza de Cristiano que, à exceção de um remate de Licá (73’), não ameaçaram a baliza sadina.



Couceiro: "Estamos numa fase positiva"

José Couceiro realçou ontem a postura dos seus jogadores no triunfo sobre o Belenenses, reconhecendo: "Estamos numa fase positiva".



O treinador dos sadinos admitiu que a equipa sentiu "alguma ansiedade", mas reagiu "bem e nunca se acomodou à vantagem obtida".



"Estou muito satisfeito com a equipa. Estão de parabéns", disse, dedicando, tal como Edinho, o triunfo a Vasco Fernandes, que perdeu o pai na véspera.