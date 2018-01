Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sadinos deixam escapar triunfo e empatam frente ao Estoril

Gonçalo Paciência bisou e deixou o V. Setúbal em vantagem. Canarinhos com alma empataram.

Por Ricardo Lopes Pereira | 08:40

O V. Setúbal e Estoril empataram ontem (2-2) no Bonfim e mantêm-se nas últimas posições da Liga. Os sadinos estiveram a vencer por 2-0, graças ao bis do avançado Gonçalo Paciência (63’ e 74’), mas permitiram que o conjunto canarinho chegasse à igualdade na reta final, com os golos de Kléber (81’) e Kyriakou (87’).



O Estoril entrou melhor no jogo e, aos nove minutos, quase marcou num remate de Vítor Andrade que acertou na trave. Aos 24, os sadinos marcaram por João Teixeira, mas o juiz Hélder Malheiro anulou o lance após consultar o vídeo-árbitro sancionando fora de jogo a Arnold no início da jogada. No segundo tempo vieram os golos que ditaram a igualdade num jogo repartido entre duas equipas que seguem na cauda da tabela classificativa.