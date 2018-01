Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sadinos deixam fugir vantagem

V. Setúbal esteve a ganhar 2-0, mas o Moreirense lutou até ao fim.

Por Abel Sousa | 08:53

Num jogo importante para as contas da manutenção, Moreirense e V. Setúbal empataram (2-2), um resultado que mantém os sadinos, que estiveram a vencer por 2-0, em zona de despromoção.



O V. Setúbal chegou cedo à vantagem, quando aos 7’ João Amaral fez um belo golo. Mais estáveis, perante um Moreirense sem argumentos ofensivos, os sadinos voltaram a marcar aos 25’, numa jogada com os mesmos protagonistas: assistência de Gonçalo Paciência e golo de João Amaral. Antes do intervalo, os cónegos reduziram por Alfa Semedo, de cabeça, na sequência de um canto.



No 2º tempo, Cristiano negou a Edno o golo do empate com duas boas defesas, antes de Bilel falhar de forma clara.



A justiça chegou perto do fim, com André Micael a fazer o 2-2.