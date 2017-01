Sagna multado em 46 200 euros por criticar árbitro no Instagram

De acordo com a FA, a publicação, que foi apagada pouco tempo depois, "questionou a integridade do árbitro", pelo que o organismo decidiu multar Bacary Sagna por "conduta imprópria".

O internacional francês Bacary Sagna, do Manchester City, foi multado em 40.000 libras (cerca de 46.200 euros) pela Federação Inglesa de Futebol (FA), por ter criticado um árbitro nas redes sociais.Em causa está a publicação por Bacary Sagna, de uma imagem com o texto "10 contra 12" na sua conta do Instagram, após o triunfo sofrido da equipa de Pep Guardiola sobre o Burnley (2-1), a 02 de janeiro, para a 20.ª jornada da Liga inglesa de futebol.Nesse encontro, o Manchester City terminou com 10 futebolistas, dada a expulsão do brasileiro Fernandinho, aos 32 minutos, pelo árbitro Lee Mason, após uma entrada dura sobre Johann Gudmundsson.