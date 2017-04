Luís Gonçalves, director-geral do FC Porto, foi castigado em 30 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina da FPF.



Luís Gonçalves foi castigado por ter dito ao quarto árbitro Tiago Antunes no túnel de acesso ao balneário, "nós sabíamos o que vinhas tu para aqui fazer. Nós vamos conversar mais tarde. A tua carreira vai ser curta".



Hugo Miguel, o árbitro da partida, fez referência a este incidente no relatório do jogo.





De lembrar que o diretor-geral portista foi expulso pelo árbitro no final do jogo com o Sporting de Braga. O dirigente azul-e-branco foi dos que mais protestou com a equipa de arbitragem. Rui Lowden, team manager dos dragões, também foi expulso, mas na sequência do vermelho mostrado a Brahimi.





