Saiba quais os onze eleitos do Benfica para o duelo com o Manchester United

Encarnados chegam à terceira jornada da Champions obrigados a pontuar.

18:37

Svilar, Douglas, Rúben Dias, Luisão, Grimaldo, Fejsa, Filipe Augusto, Pizzi, Salvio, Diogo Gonçalves e Raúl.





O Benfica joga esta quarta-feira um jogo decisivo na Liga dos Campeões, depois dos desaires sofridos perante o CSKA de Moscovo e o Basileia nas duas primeiras jornadas.Já é conhecido o onze inicial escolhido por Rui Vitória para a receção ao Manchester United, de José Mourinho. A grande novidade é Svilar na baliza.

David de Gea; Antonio Valencia, Victor Lindelof, Chris Smalling, Daley Blind; Nemanja Matic, Henrikh Mkhitaryan, Ander Herrera, Juan Manuel Mata; Romelu Lukaku Marcus Rashford

Antes do jogo, Rui Vitória procuroau desdramatizar, dizendo que este jogo não era definitivo para as contas finais do grupo A, em que o United tem 6 pontos e CSKA e Basileia 3. O Benfica ainda não pontuou.Na antevisão da partida, José Mourinho diz que o Benfica "é a melhor das três equipas" que vai defrontar na fase de grupos da competição e disse esperar um adversário "muito forte".