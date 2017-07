Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salin chega à baliza dos leões a custo zero

Saída de Beto abre vaga na equipa. Francês chega a Alvalade a custo zero.

O guarda-redes francês Salin (Guingamp) é o escolhido para substituir Beto na baliza do Sporting.



O guardião, de 32 anos, que já jogou em Portugal (na Naval, no Rio Ave e no Marítimo) já era cobiçado por Jesus Jesus há muito tempo. Os leões já tinham tentado a contratação do guarda-redes em maio de 2016, mas a reação do francês foi curiosa: "Sporting? Em Portugal, só jogo no Marítimo".



Acabou por transferir-se para o Guingamp, onde alinhou em apenas quatro jogos (um da Liga francesa). Passou a terceiro guarda-redes e os leões viram uma boa oportunidade de negócio.



O francês, muito apreciado por Jorge Jesus, chega a Alvalade a custo zero e pode substituir Beto, guarda-redes que tem mercado na Turquia e pretende jogar mais, pois o dono da baliza leonina e titular indiscutível é Rui Patrício.



A pré-época leonina revelou que Azbe Jug ainda não dá as devidas garantias. O esloveno de 25 anos chegou mesmo a comprometer alguns resultados.



A saída de Beto será colmatada com Salin, sendo que o terceiro guarda-redes leonino é Pedro Silva, jovem de 20 anos, que aproveitou a ausência de Rui Patrício e o desacerto de Azbe Jug no estágio da Suíça para se mostrar a Jesus.