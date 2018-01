Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Saltámos uma duna e caímos”, explica André Villas-Boas

Treinador revela que se encontra bem, assim como o seu copiloto.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:02

André Villas-Boas garante estar bem, tal como o seu copiloto, Rúben Faria, depois de os dois terem sofrido um acidente na quarta etapa do Dakar 2018, em San Juan de Marcona, no Peru, na passada terça-feira, ao volante de um Toyota. "Estamos de volta ao acampamento. Obrigado pelas mensagens de apoio", fez saber o piloto português, que ocupava a 41ª posição na classificação geral.



O incidente obrigou Villas-Boas a abandonar a competição, na sua estreia na prova. "Saltámos numa duna e caímos com o nariz do carro para baixo. Infelizmente, o Dakar terminou para nós."



O treinador teve de ser retirado de helicóptero devido ao impacto do acidente, disse fonte próxima do técnico ao CM. André Villas-Boas, que está sem clube, optou por apostar no todo-o-terreno, depois de ter deixado o Shanghai SIPG.



Ontem, o francês Stephane Peterhansel (Peugeot) venceu a quinta etapa da prova, entre San Juan de Marcona e Arequipa (Peru), e mantém o primeiro lugar da geral.



O piloto da Peugeot aproveitou a desistência do colega de equipa e compatriota Sébastien Loeb (o copiloto Daniel Elena sofreu lesões depois de se terem afundado por duas vezes numa duna) para consolidar a liderança.



Carlos Sousa também teve problemas na mesma duna e perdeu mais de cinco horas para os da frente (é 26º da geral).