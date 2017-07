Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvador lança aviso à equipa do Sp. Braga

Dirigente lembra que bracarenses nunca venceram na Suécia.

Por Secundino Cunha | 08:42

António Salvador, presidente do Sp. Braga, alertou ontem para as dificuldades que os minhotos poderão vir a encontrar hoje diante dos suecos do AIK, em jogo da 3º pré-eliminatória da Liga Europa.



"Nunca vencemos na Suécia, sempre que fomos lá ficámos pelo caminho, mas estamos confiantes e preparados. Conhecemos bem o adversário. Toda a estrutura está avisada para as dificuldades que vamos encontrar. Assumimos o objetivo de passar esta eliminatória, chegar ao play-off e depois alcançar a fase de grupos", disse o dirigente, à partida para a Suécia.



Já Abel Ferreira, técnico dos bracarenses, elogiou o adversário e assegurou ter estudado bem o AIK: "É uma equipa positiva. Estou ansioso pelo início do jogo e pela estreia na Liga Europa e espero que todos nós vivamos este momento com alegria".



O treinador revelou ainda que vai apostar nos avançados Stojiljkovic e Rui Fonte, que é o novo capitão dos arsenalistas.



Para o jogo diante da formação sueca, Abel deve apostar no onze composto por: Matheus; Esgaio, Rosic e Raul Silva; Jef-ferson, Fransérgio, Danilo, Fábio Martins e Pedro Santos; Rui Fonte e Stojiljkovic.