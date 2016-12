Bas Dost salva Jesus

O fim aproximava-se, mas os descontos deram um jeitaço. Centro de Campbell e excelente finalização de Bas Dost. Noite feliz. Jesus e Bruno de Carvalho abraçaram-se. Natal em paz.



O problema é que, com o passar do tempo, o entusiasmo decresceu e os nervos tomaram conta dos leões. Aproveitou o Belenenses. Sturgeon surgiu em grande posição, aos 74’, mas Beto respondeu com uma defesa para o poste. Um minuto depois, o guardião que substituiu Rui Patrício voltou a brilhar, desta vez a remate de João Diogo.O fim aproximava-se, mas os descontos deram um jeitaço. Centro de Campbell e excelente finalização de Bas Dost. Noite feliz. Jesus e Bruno de Carvalho abraçaram-se. Natal em paz.

Um golo de Bas Dost, já em período de descontos, foi a melhor prenda para evitar um Natal ainda mais complicado em Alvalade. O tento do holandês permite ao Sporting manter a distância de oito pontos para o líder Benfica, após um encontro nada positivo da turma leonina. O guardião Beto esteve em grande destaque e isso ajuda a perceber o que se passou.Jesus mexeu em Belém. Mexeu por causa de lesões, mas não só. A entrada em campo pode classificar-se como aceitável no que à intensidade diz respeito. O problema, mais uma vez, esteve na definição dos lances, quase todos a repetirem a sequência cruzamento- -corte. O avolumar de cantos também resultou em quase nada. Ou melhor, houve, realmente, um canto do Sporting que deu o lance com maior perigo da primeira parte, mas na baliza contrária. Incrível a forma como o Belenenses conseguiu, num contra-ataque, ficar numa situação de 3 para 1. Valeram aos leões o pouco discernimento de Yebda e Vítor Gomes e, acima de tudo, a grande defesa de Beto ao remate de Sturgeon.No Sporting, o melhor que se viu foram os remates de Alan Ruiz, de longe. Nulo ao intervalo. A segunda metade foi diferente, principalmente após a entrada de Campbell. A partir do minuto 60, Coates, o próprio Campbell e Bas Dost perderam boas oportunidades, antes de Adrien ver o seu livre desviado para a barra por Joel Pereira.