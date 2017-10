Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvio de prevenção no Benfica para defesa-direito

Argentino pode recuar no terreno, frente ao Man. United, face ao castigo de André Almeida e às limitações físicas de Douglas.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:41

Toto Salvio pode ser utilizado como lateral-direito no jogo de amanhã diante do Manchester United, a contar para a Liga dos Campeões. Ao que o Correio da Manhã apurou, Rui Vitória pondera recuar o extremo argentino no terreno face à ausência de André Almeida, por castigo, e à falta de ritmo e aos recentes problemas físicos de Douglas.



À primeira vista, o brasileiro é a alternativa natural ao português, tal como se verificou no jogo com os ‘red devils’ no passado dia 18 na Luz, mas o treinador ainda não decidiu quem jogará em Inglaterra.



Na base das dúvidas do treinador está o estado físico de Douglas, que falhou os últimos dois jogos, mas também as lacunas defensivas evidenciadas no último jogo com o United. Depois, frente ao Desp. Aves, o lateral ficou de fora devido a uma entorse no tornozelo direito e contra o Feirense, na passada sexta-feira, também não foi a jogo por precaução e para evitar uma nova recaída.



Rui Vitória preferiu poupá-lo para o embate de amanhã, até porque tinha André Almeida disponível, mas ao que o CM apurou não é certo que seja o titular frente ao Man. United, apesar de esse ser o cenário mais provável.



Outro figurino possível e equacionado por Vitória é a colocação de Salvio como lateral-direito, de início ou no decorrer do encontro. O argentino joga habitualmente como extremo, mas aquela posição não lhe é estranha. Na seleção, costuma atuar como ala num sistema de 3X5X2 em que é obrigado a jogar em toda a faixa direita. Uma situação à qual o treinador está atento e, por isso, coloca o nº 18 de prevenção para uma eventual quebra de Douglas.



Além de Salvio, Lisandro também surge como opção para o lado direito da defesa, em caso de necessidade. Porém, ‘Licha’ deve jogar no centro face ao castigo de Luisão.



Gonçalves na montra

Diogo Gonçalves é um dos jovens valores do plantel do Benfica que se mostram na montra da Liga dos Campeões. O CM sabe que o extremo é há muito seguido pelos responsáveis do Arsenal e será observado no duelo frente ao Man. United.



Emails: alegada pirataria investigada

O Ministério Público confirmou ter aberto um inquérito para apurar se os alegados emails do Benfica, revelados por Francisco J. Marques, foram obtidos através de pirataria informática, e se a forma como os mesmos têm sido divulgados pelo diretor de comunicação do FC Porto constitui crime.



PORMENORES

Viagem de manhã

A comitiva do Benfica viaja esta manhã (09h35) para Manchester, desde o Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa. A chegada a Inglaterra está prevista para 12h15, no terminal 1 do aeroporto local.



Antevisões dos duelos

Rui Vitória fará a antevisão do encontro do Benfica com o Manchester United às 16h30, enquanto Jorge Jesus faz o lançamento do jogo entre Sporting e Juventus às 18h30, no Estádio José Alvalade.



Águia obrigada a vencer

O Benfica está obrigado a vencer o Man. United para seguir em frente na Liga dos Campeões. Caso contrário, o máximo que os encarnados conseguirão é o apuramento para a Liga Europa.



Formação goleia

As equipas juvenis de Sporting e Benfica golearam na 10ª jornada do campeonato nacional. As águias, líderes da série D, venceram o Canaviais (16-0). Já os leões, que estão em 2º na série C a um ponto do Sacavenense, bateram o Fundão (9-0).