Salvio operado pára um mês

Argentino do Benfica deve estar apto para o duelo com o FC Porto de dia 15 de abril.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 01:30

Salvio foi esta segunda-feira operado ao joelho direito e deverá ficar de fora das opções do treinador Rui Vitória num período nunca inferior a um mês, apurou o Correio da Manhã.



A confirmarem-se as atuais previsões, o extremo de 27 anos falhará as próximas quatro a cinco jornadas do campeonato, contra Boavista (sábado), P. Ferreira (dia 24), Marítimo (3 de março), Desp. Aves (11) e Feirense (18). O regresso do argentino poderá acontecer frente ao V. Guimarães, no dia 31 de março, pelo que já deverá estar totalmente recuperado no clássico com o FC Porto, a 15 de abril, no Estádio da Luz.



Na sequência da lesão sofrida na receção ao Rio Ave, no último dia 3, ‘Toto’ foi ontem submetido a uma artroscopia, no Hospital da Luz, em Lisboa, tendo sido acompanhado pelo departamento médico dos encarnados. A operação correu sem complicações e o argentino irá recuperar no Seixal nas próximas semanas.



Esta foi a terceira vez que Salvio foi operado ao joelho direito enquanto jogador do Benfica, depois das intervenções em setembro de 2013 e setembro de 2015. Também por isso soaram os alarmes entre os responsáveis do clube da Luz, pelo que todos os cuidados serão poucos na recuperação de um dos jogadores mais influentes da equipa.



Quanto a Jonas, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no último encontro com o Portimonense, os encarnados não descartam a utilização no próximo sábado com o Boavista. O avançado ainda sente dores, mas tem dado sinais positivos de que poderá ser lançado.



Bilhetes para o Governo

O Benfica terá distribuído bilhetes pelas Finanças, Governo e tribunais, segundo revelam alguns emails divulgados ontem na internet e revelados pela ‘Sábado’. Júlio Loureiro, funcionário judicial, o Serviço de Finanças de Lisboa (5) e Rita Abreu Lima, chefe de gabinete do ex-ministro Miguel Macedo, terão solicitado bilhetes.



Alegadamente, Nuno Salpico, juiz que tinha julgado um processo cível do Benfica, pediu um patrocínio para um filme sobre D. Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável.