Samaris alvo de críticas de Rui Vitória

A prestação menos conseguida do internacional grego de 27 anos foi um dos pontos que o treinador focou ao longo da semana face à inexplicável apatia da equipa na 2ª parte de um jogo que vencia ao intervalo.O grupo de trabalho está ciente de que falhou a toda a linha nesse duelo e o treinador avisou a equipa para manter a concentração máxima durante os 90 minutos nos próximos jogos, a começar já hoje, diante do V. Setúbal.Quanto a Samaris, tem sido aposta do treinador face à lesão de Fejsa no arranque do mês, diante do V. Guimarães, mas deverá perder o lugar para o sérvio no Bonfim. O nº 5 das águias falhou os últimos jogos com uma contusão na coxa direita, mas está de volta às opções do treinador e regressa diretamente para o onze.Fejsa tem sido um jogador determinante na estratégia de Vitória e o papel do trinco na equipa é inquestionável. O sérvio falhou os últimos jogos e os encarnados sofreram oito golos, no pior momento da época a nível defensivo.O Benfica entra para o duelo diante do V. Setúbal pressionado pelo FC Porto e tem pouca margem para errar no Bonfim. Os dragões venceram o Estoril por 2-1 e estão a um ponto das águias, à condição, no segundo lugar."Apesar do mérito que o Moreirense teve [vitória por 3-1 na Taça da Liga], o Benfica vai estar muito mais alerta e sem fazer qualquer rotatividade neste jogo. Vai-nos criar ainda mais problemas do que criaria numa situação diferente. A derrota do Benfica não teve vantagem nenhuma para nós", disse José Couceiro, treinador do V. Setúbal, no lançamento da receção à equipa de Rui Vitória, hoje às 20h00 para o campeonato.Os sadinos conseguiram travar os encarnados no jogo da primeira volta (1-1 na Luz) e José Couceiro espera mesmo um triunfo sobre o Benfica, algo que não acontece desde 1998/99 para a Liga, na altura o V. Setúbal venceu por 1-0. "Sabemos que temos qualidade, somos uma equipa positiva e queremos fazer o nosso jogo. Queremos interromper esta série sem ganhar com o Benfica que já dura, no campeonato, desde 1999. Espero um bom jogo e que no final o Vitória consiga quebrar este ciclo que já tem anos a mais."O técnico desvalorizou a qualidade individual dos jogadores do Benfica, mostrando-se mais preocupado com o valor coletivo das águias.