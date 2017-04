Samaris poderá ver o dérbi da bancada

A ser punido, o castigo poderá ir de 1 a 10 jogos, ou seja, falha o jogo com o Sporting de Jorge Jesus. Caso a pena seja maior, o médio internacional poderá falhar o resto da temporada.



Assim sendo, se tudo correr dentro dos prazos previstos, Samaris saberá com dois dias de antecedência se será ou não castigado.A ser punido, o castigo poderá ir de 1 a 10 jogos, ou seja, falha o jogo com o Sporting de Jorge Jesus. Caso a pena seja maior, o médio internacional poderá falhar o resto da temporada.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%



33.3%

33.3% 33.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%



33.3%

33.3% 33.4% Muito satisfeito pub

O soco de Samaris no estômago de Diego Ivo poderá pôr em risco a deslocação do grego a Alvalade para o dérbi com Sporting, a 22 de abril.Segundo o Regulamento Disciplinar da Liga, a Comissão de Instrução tem um prazo de três dias para elaborar um auto, a contar dos factos a que o mesmo se referem, e enviá-lo para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD).Será, depois, o CD a decidir se castiga ou arquiva o processo do jogador 'encarnado', o que terá de ser feito no prazo de cinco dias úteis a partir do momento em que recebe o auto (20 Abril).