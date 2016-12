Samir Nasri sob investigação por tratamento vitamínico

A investigação avançou depois de a clínica ter dado conta da visita do internacional francês, colega de Daniel Carriço no Sevilha, através da rede social Twitter.



O tratamento que o internacional francês, de 29 anos, terá recebido inclui as vitaminas C e B, lisina e zinco, depois combinadas com "nutrientes formulados especificamente para combater superinsetos e vírus comuns".A investigação avançou depois de a clínica ter dado conta da visita do internacional francês, colega de Daniel Carriço no Sevilha, através da rede social Twitter.

O futebolista francês Samir Nasri, do Sevilha, está sob investigação da Agência Antidopagem Espanhola (AEPSAD) devido a um tratamento vitamínico intravenoso suspeito que recebeu numa clínica em Los Angeles, revelou hoje fonte do organismo à AFP.O atleta, emprestado aos espanhóis pelos ingleses do Manchester City, terá recebido um tratamento vitamínico na Drip Doctors, na cidade norte-americana de Los Angeles, e a investigação da AEPSAD pretende "descobrir que tipo de tratamento se trata"."A presença de um desportista numa clínica deste género é suspeita", acrescentou a mesma fonte à AFP, que revelou ainda que a agência está em contacto "com todos os envolvidos".