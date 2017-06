Sangue lusitano a caminho da terceira final

O técnico pediu também respeito pelo Chile, quarto classificado do ranking mundial e bicampeão da América do Sul. "A equipa do Chile tem jogadores de enorme qualidade, com dinâmica e espírito muito fortes", frisou o selecionador nacional, que procura motivar ao máximo os seus jogadores, em especial o melhor do Mundo, Cristiano Ronaldo."O seu peso e a sua liderança junto da equipa estão à vista. É um excelente capitão e dá-nos sempre um exemplo em campo, com uma grande humildade e servindo a equipa em todos os momentos do jogo", disse antes de enaltecer a união do plantel: "É isso que faz com que a equipa e os jogadores nunca achem que são os melhores do Mundo, mas que também não tenham medo de jogar com os que acham que são os melhores do Mundo.""A nossa responsabilidade é sempre a mesma, que é representar o País da melhor forma possível. Temos vindo a traçar um caminho muito bom, mas não queremos ficar por aqui", disse Adrien Silva na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje (19h00) com a seleção do Chile.O médio acredita que este será um jogo muito intenso, mas que todos os jogadores estão à altura do desafio. "Temo-nos vindo a preparar muito bem nestes últimos dias para estarmos na melhor forma possível. A equipa está preparada. Não é a primeira vez que passamos por um momento destes e estamos com muita vontade de jogar e marcar mais uma vez a história", afirmou o jogador, que pode fazer amanhã a sua 19ª internacionalização ao serviço da seleção nacional."Os segredos [para o sucesso], acima de tudo, passam pelo respeito pelas cores que estamos a representar, pela ambição de toda a gente e pela forma como encaramos todos os adversários. Encaramo-los da melhor forma possível", afirmou o médio.Esta é a segunda meia-final para Portugal num espaço de um ano, depois de vencer o País de Gales (2-0) no Euro 2016.