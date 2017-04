Sara Carbonero garante que “Casillas quer ficar”

Na mesma revista, Pinto da Costa escreve um artigo intitulado ‘Eu acredito’ em que volta a alertar para "armadilhas". "No jogo com o V. Setúbal, houve três penalidades bem evidentes, mais evidentes do que a que foi assinalada contra nós na Luz", refere.

"Não, não nos vejo em Marselha. Vejo-nos no Porto. Estamos muito cómodos e o Iker quer continuar em Portugal", garante Sara Carbonero, mulher de Casillas, assegurando a vontade do guardião em ficar nos dragões, acionando o terceiro ano de contrato.Carbonero deu uma entrevista à Radioset, de Espanha, e desmentiu qualquer intenção de mudança para o Marselha, clube interessado em Casillas, de 35 anos e que é o futebolista em atividade com mais quilómetros na carreira, ao serviço de clubes e seleções. Segundo o site Kiwi.com, Iker leva 908 201 km e é seguido por Xavi, que chega aos 892 161, Ronaldo (877 567) e Messi (833 795).Casillas que, à revista ‘Dragões’, afirmou já ser "portista" e acrescentou que, nesta época, já se surpreendeu a ele mesmo com algumas defesas, incluindo frente ao Sporting (2-1), no jogo do Dragão. Aponta ainda José Sá como seu sucessor na baliza.