Scolari feliz por Ronaldo, o "menino maravilhoso"

O brasileiro Luiz Felipe Scolari assumiu esta terça-feira a sua felicidade e orgulho pela conquista do quarto troféu de melhor futebolista do mundo por Cristiano Ronaldo, considerando-o "um menino maravilhoso".



"Fico muito feliz, porque o Cristiano é um obstinado. Ele quer, ele vai atrás, trabalha, supera-se e cada dia supera-se um pouco mais", afirmou o antigo selecionador de Portugal e atual treinador dos chineses do Guangzhou Evergrande, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.



O hexacampeão chinês de futebol iniciou esta semana o estágio de pré-temporada na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde Scolari proferiu os elogios ao 'capitão' da seleção portuguesa.









"Fico feliz, porque vejo no Cristiano, na sua personalidade, coisas que algumas pessoas não veem ou não sabem, porque não conhecem. Ele é um menino maravilhoso e é dedicadíssimo, faz por merecer, supera-se a cada ano e eu fico contente porque encontro nele sempre a mesma amizade e dedicação. Às vezes não tem mais nada para fazer, mas faz, por isso, tenho orgulho em ter trabalhado com o Cristiano", rematou o técnico, que 'apadrinhou' a estreia de Ronaldo na equipa das 'quinas'.

