Scolari na lista negra do fisco

Terminado o inquérito, que estava incluído na operação Furacão, o Ministério Público considerou que a prova recolhida indiciava que o técnico - que está agora na China - praticara o crime de fraude fiscal e propôs-lhe que pagasse o imposto em falta em troca da suspensão do processo. Scolari aceitou.



Scolari foi investigado pelo DCIAP por não ter declarado ao Fisco rendimentos da cedência dos direitos de utilização de imagem entre 2003 e 2007, quando trabalhou na equipa das quinas e tinha domicílio fiscal em Portugal.Terminado o inquérito, que estava incluído na operação Furacão, o Ministério Público considerou que a prova recolhida indiciava que o técnico - que está agora na China - praticara o crime de fraude fiscal e propôs-lhe que pagasse o imposto em falta em troca da suspensão do processo. Scolari aceitou.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Luiz Felipe Scolari está na lista de devedores do Fisco com uma dívida entre 250 001 euros e um milhão de euros.Quase dois anos depois de ter pago três milhões de euros de imposto por regularizar (em setembro de 2015), na sequência da investigação de que foi alvo por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o ex-selecionador nacional de futebol tem ainda dívidas fiscais em Portugal.Consultada esta segunda-feira pelo, a lista revela que o treinador brasileiro, de 68 anos, é um dos mais de 25 330 contribuintes singulares com dívidas fiscais.