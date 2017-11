Sebastian Vettel vence Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1

Piloto alemão (Ferrari) conquistou o 47.º triunfo da sua carreira.

O piloto alemão Sebastian Vettel (Ferrari) deu este domingo um passo de gigante rumo a garantir o segundo lugar do Mundial de Fórmula 1 de 2017, ao conquistar no Brasil o 47.º triunfo da sua carreira.



O quatro vezes campeão mundial partiu do segundo lugar da grelha de partida, mas arrancou melhor do que Valtteri Bottas (Mercedes), que saiu da 'pole', e dominou a corrida de Interlagos, apesar da reação final do finlandês, segundo colocado.



Vettel, que somou o quinto triunfo na época, depois de sete corridas sem vitórias, passou a somar 302 pontos, contra 280 de Bottas, terceiro do Mundial, uma vantagem de 22 pontos com 25 por disputar, na 20.ª corrida da época, a 26 de novembro, em Abu Dhabi.



Por seu lado, o já tetracampeão Lewis Hamilton (Mercedes) partiu das boxes e, após passagem pela liderança, por ter parado mais tarde nas boxes, acabou no quarto lugar, imediatamente atrás do finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), que fechou o pódio.



A 19.ª corrida do campeonato decidiu-se, praticamente, no arranque, com Vettel a sair melhor do que Bottas e a ascender ao comando, que, tirando a paragem nas boxes, não mais perdeu.



O germânico concluiu a corrida em 1:31.26,262 horas, menos 2,762 segundo do que Bottas e 4,600 em relação a Raikkonen, com Hamilton a acabar logo a seguir, a 5,468.



Muito depois, chegaram os dois Red Bull, o holandês Max Verstappen em quinto, a 32,940 segundos, e o australiano Daniel Ricciardo em sexto, a 48,691.



Após uma animada luta até à meta, o brasileiro Felipe Massa (Williams), em dia de despedida dos compatriotas, segurou o sétimo lugar, à frente do espanhol Fernando Alonso (McLaren), que foi oitavo.



No campeonato, Hamilton é primeiro, com 345 pontos, Vettel segundo, com 302, Bottas terceiro, com 280, Ricciardo quarto, com 200, e Raikkonen quinto, com 193.