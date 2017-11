Santa Clara afasta Desportivo de Chaves da Taça de Portugal

O Santa Clara é um dos quatro clubes da II Liga apurados para os oitavos de final.

Por Lusa | 18:01

O Santa Clara, da II Liga, afastou este domingo o primodivisionário Desportivo de Chaves, por 2-0, e qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.



Fernando, aos 19 minutos, e Vítor Alves, aos 25, marcaram os golos do segundo posicionado da II Liga perante o 14.º classificado do primeiro escalão, que falhou uma grande penalidade.



O Santa Clara é um dos quatro clubes da II Liga apurados para os oitavos de final, juntamente com Académica, União da Madeira e Cova da Piedade, juntando-se aos primodivisionários Sporting, FC Porto, Benfica, Rio Ave, Desportivo das Aves, Moreirense, e Marítimo. Farense, Vilaverdense e Caldas são, para já, os representantes do Campeonato de Portugal.