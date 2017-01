Seferovic está garantido no Benfica

Esta época, o suíço fez, ainda assim, dois golos em 13 jogos no futebol alemão e foi afastado das opções do treinador nos últimos encontros por estar em negociações com o Benfica.



As características de Seferovic são muito apreciadas pelo treinador Rui Vitória. O esquerdino, apesar dos 1,85 metros, mostra mobilidade na área e é um bom finalizador, encaixando-se no estilo de jogo dos encarnados.Esta época, o suíço fez, ainda assim, dois golos em 13 jogos no futebol alemão e foi afastado das opções do treinador nos últimos encontros por estar em negociações com o Benfica.

O Benfica já garantiu Haris Seferovic, avançado do Eintracht Frankfurt, para a próxima época, apurou o. O jogador suíço, de 24 anos, é um sonho antigo do clube da Luz e será mais uma opção no ataque para o treinador Rui Vitória.Os encarnados garantem o avançado, que está em final de contrato com o clube alemão, a custo zero. Seferovic recebeu propostas para renovar, mas o seu objetivo é mudar-se para a Luz. Ao que tudo indica, o suíço só vai vestir a camisola das águias na próxima temporada, mas osabe que a mudança do jogador até pode ser antecipada. Esse cenário só se aplica se algum avançado do plantel, como Guedes ou Jiménez, sair em janeiro. Nesse caso, os encarnados podem não esperar pelo final da época para resgatar Seferovic e pagar perto de dois milhões no mercado de inverno.Ao que oapurou, o internacional helvético esteve perto de assinar pelo Benfica na época 2015/2016, mas, quando o negócio estava praticamente fechado, Armin Veh, então treinador do Eintracht Frankfurt, ameaçou sair se o suíço fosse vendido. Esse revés fez os encarnados virar atenções para Mitroglou, que na altura chegou por empréstimo do Fulham.