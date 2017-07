Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seferovic garante "25 golos por época"

Rui Costa garante que o reforço vai mostrar a veia goleadora no Benfica.

Por António Martins Pereira e João Pedro Óca | 09:19

"Seferovic garante entre 25 e 30 golos por época. Com ele vamos ser campeões". Há uns meses, Rui Costa descreveu assim o avançado suíço, prevendo aquilo que se confirma nesta pré-época. O reforço já somou três golos em dois jogos, está a encantar o universo benfiquista e, para já, tem comprovado as expectativas que os responsáveis criaram.



O CM sabe que o administrador da SAD do Benfica e José Boto, do departamento de prospeção, analisaram de forma intensa o avançado de 25 anos ao longo de dois anos e avaliaram-no com nota 8 numa escala de 0 a 10.



Rui Costa garantiu em círculos mais próximos que o avançado tem faro goleador, apesar de os números das últimas épocas, em que somou 19 golos em 96 jogos no Eintracht Frankfurt, não impressionarem. Ainda assim, o dirigente acredita que num clube com outras aspirações como o Benfica, o avançado vai sobressair e marcar mais, tal como o próprio já admitiu.



"Se estou a marcar é porque tenho grandes colegas que me dão bolas em condições", destacou.



Seferovic é o reforço mais sonante até ao momento e o que melhor tem aproveitado as oportunidades para se mostrar. Por isso, parte em vantagem sobre Mitroglou para começar a época a titular na companhia de Jonas, com quem se tem dado bem.



"É um grande jogador que nos vai ajudar muito", disse o brasileiro, após o triunfo sobre o Bétis, onde o helvético brilhou. Além dos golos, Seferovic destaca-se pela capacidade de servir os companheiros, entrega ao jogo e já se mostra integrado.