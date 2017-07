Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seferovic já marca no Benfica

Avançado suíço fez o 2-0, após passe de Jonas, e mostra bom entendimento com o ‘Pistolas’.

Por Mário Pereira | 01:30

Um golo do obrigatório Jonas e outro do estreante Seferovic garantiram ontem ao Benfica uma vitória tranquila no primeiro jogo de preparação da pré-época, realizado frente ao Neuchatel Xamax, na Suíça.



O facto de os dois avançados escolhidos para o onze inicial terem marcado revela, desde logo, bom entendimento, tendo em conta que ambos têm ainda poucas horas de trabalho conjunto. Poderia até ter sido uma casualidade. A verdade é que não foi. O expoente máximo da boa ligação aconteceu aos 19 minutos, quando Jonas serviu na perfeição o internacional suíço.



Este fez uma boa leitura do lance, procurou bem o espaço e com muita frieza desviou para o fundo da baliza, na cara do guarda-redes. É verdade que Jonas fala outra linguagem com a bola nos pés. Faz parecer maior quem o acompanha no ataque. Mas o modo como Seferovic, nesse lance, correspondeu de forma célere ao passe terá merecido um sorriso de Rui Vitória.



O Benfica, já se sabia, não jogou na força toda. Falta aqui gente. Para o nível de exigência, chegou e bastou. O Neuchatel milita na segunda divisão suíça e isso, muito mais do que o avançado grau de preparação em relação às águias, cavou enormes diferenças.



Mas nestes jogos o que se procura é mais testar soluções, ver alternativas, dar ritmos de jogo. Viu-se, por exemplo, um jovem, Diogo Gonçalves, a dar muito boa conta do recado na ala direita (excelente passe para Jonas no lance do qual iria nascer o 1-0, de penálti) e percebeu-se que, por melhores intenções que tenham reforços como Chrien, Fejsa... é Fejsa.



Mesmo Willock e Arango, cheios de ‘pica’ quando entraram na segunda parte, terão grandes dificuldades em ganhar um lugar numa equipa que luta para ser pentacampeã.



Na lateral direita, André Almeida ganha a Pedro Pereira na luta pela vaga deixada aberta por Nélson Semedo. Parece uma questão fechada.



"Foi um bom começo. Estou feliz"

Haris Seferovic marcou um golo na estreia de águia ao peito. "Foi um bom começou, com um golo. Tive alguma sorte, mas estou feliz", disse o avançado suíço no final do jogo.



O reforço das águias espera uma luta intensa por um lugar no onze inicial. "Somos quatro avançados [Jonas, Mitroglou e Jiménez]. Todos dão o máximo, mas no final quem decide é o treinador", referiu. "Acho que o Benfica é o principal candidato a ser campeão nacional", acrescentou.