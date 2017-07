Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seferovic volta a marcar no Benfica

Avançado fez o quarto golo da pré-época num encontro em que as águias venceram uma equipa do 4º escalão inglês.

Por João Pedro Óca | 08:42

O reforço Seferovic continua de pé quente e a impressionar Rui Vitória, agora no estágio em Inglaterra. O avançado suíço somou, diante do Swindon Town, o quarto golo em cinco jogos na pré-época e voltou a mostrar que está pronto para arrancar a temporada como titular ao lado do brasileiro Jonas.



No triunfo de ontem, por 2-1, o suíço abriu o marcador, após um toque sublime do brasileiro, num lance em que a dupla deu mais uma demonstração de sintonia que promete deixar os adeptos e o técnico com água na boca. Zivkovic fez o 2-0, de penálti, antes de o conjunto inglês reduzir numa jogada em que a defesa mostrou, novamente, alguma passividade.



Frente ao conjunto do quarto escalão do futebol inglês, Rui Vitória não facilitou e lançou um onze formado por Bruno Varela na baliza, Buta, Jardel, Luisão e Eliseu na defesa, Fejsa e Filipe Augusto no centro, Cervi e Zivkovic nas alas, Jonas e Seferovic na frente. Uma equipa com muitos dos jogadores que deverão entrar de início na Supertaça, a 5 de agosto, com o V. Guimarães.



No decorrer do encontro, o técnico promoveu os primeiros minutos na pré-época a Pizzi, Jiménez e Grimaldo, que estão atrasados na preparação em relação aos colegas, e procedeu a várias alterações numa altura em que ainda está a afinar a máquina e trabalha com 32 jogadores.



Se, por um lado, há dúvidas na definição do plantel, é seguro dizer que Seferovic já está a convencer e parte com vantagem sobre Mitroglou e Jiménez para ser titular nos primeiros jogos a doer.



Júlio César ainda de fora

Júlio César fez trabalho condicionado no treino de terça-feira e ontem não foi utilizado no jogo de preparação contra o Swindow, no Saint George’s Park .



O guarda-redes brasileiro, de 37 anos, continua a cumprir um plano especial de treinos, em gestão de esforço.