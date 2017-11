Bruno Fernandes e Rui Patrício garantem vitória do Sporting

Médio entrou e foi decisivo nos dois golos apontados pelo defesa central Coates e por Bas Dost.

Por Mário Figueiredo | 01:30

ANÁLISE

Rui Patrício

O guarda-redes leonino está numa forma impressionante. Um punhado de defesas seguras garantiram a supremacia dos leões na partida com o Famalicão. Rui Patrício coroou a exibição ao defender um penálti de Rui Costa.



Eficácia ofensiva

Os leões apresentam um bom fluxo ofensivo e criam várias ocasiões de golo. Contudo, a equipa de Jesus peca na finalização. Precisa de muitas ocasiões para fazer um golo. Ontem, em sete oportunidades claras concretizou apenas duas.



Penáltis contra e a favor

Hélder Malheiro esteve mal ao deixar passar um claro agarrão a Bas Dost dentro da área (29’). Errou também ao assinalar um penálti a favor do Famalicão, pois havia um jogador em fora de jogo e a própria falta de Mattheus Oliveira é duvidosa. Um ou outro fora-de-jogo mal assinalados, numa exibição globalmente fraca.

Bruno Fernandes saltou do banco para fazer as duas assistências para os golos do Sporting na vitória suada frente ao Famalicão, que permitiu aos leões garantirem a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.Jesus optou por um misto de titulares e suplentes. Coentrão iniciou o jogo a extremo, voltando para defesa esquerdo após a lesão madrugadora de Jonathan. Entrou Gelson Martins e o futebol leonino mudou.O Famalicão dispôs da primeira ocasião de golo, mas Rui Patrício defendeu com categoria. Aliás, o guarda-redes leonino foi mesmo uma das figuras. Seguro e determinado, matou todas as hipóteses dos famalicenses fazerem Taça em Alvalade.Um punhado de grandes defesas garantiram as suas redes invioladas e no último minuto até defendeu um penálti.Mas nem tudo foi fácil para o Sporting. Mais posse de bola (65 %) e mais ocasiões de golo, mas uma dificuldade enorme em chegar ao golo.Gelson e Podence foram agitadores. Mas foi Bruno Fernandes que decidiu a partida, ao marcar o canto que dá origem ao golo de Coates e depois ao assistir Bas Dost para o 2-0.Antes, já uma bomba de Bruno César tinha embatido no poste e um cruzamento de Bruno Fernandes acabou na trave.Jorge Jesus destacou as entradas de Gelson Martins e de Bruno Fernandes como momentos importantes do encontro. "São jogadores com outra inteligência de jogo. Acrescentam criatividade e criam jogadas que definem jogos", disse o treinador do Sporting.