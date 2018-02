Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segunda parte de luxo da águia frente ao Rio Ave

Águias agarram Sporting na tabela pontual, mas os leões apenas jogam este domingo.

Por Mário Pereira | 01:30

Com uma segunda parte de luxo, o Benfica construiu uma vitória sólida e robusta sobre um esforçado Rio Ave que, durante 45 minutos, criou no relvado do Estádio da Luz a ilusão de que poderia roubar pontos às águias. Não só isso não aconteceu como a equipa de Vila do Conde regressou a casa vergada ao peso de uma goleada que talvez seja demasiado penalizadora para o que mostrou no primeiro tempo.



Este jogo é fácil de descrever. O Benfica entrou forte, a exercer pressão alta sobre o adversário. Tentou sufocá-lo e retirar-lhe a boa capacidade de fazer a bola circular.



A ideia que os jogadores do Benfica traziam do balneário era clara: marcar cedo para não deixar este jogo ganhar vida própria. Mas na primeira vez que passou a linha de meio-campo, com uma jogada de ataque organizado, o Rio Ave chegou ao golo, após excelente trabalho de Francisco Geraldes a explorar debilidades do meio-campo do Benfica.



Logo a seguir, a Luz treme quando João Novais atira com estrondo ao poste. Aos 11 minutos, as águias não estavam a perder por 0-2 porque a fortuna estava do seu lado.



Estes dois lances retiraram confiança à equipa do Benfica. Com o seu futebol de pé para pé, o Rio Ave mantinha as águias em sobressalto. Aos poucos a poeira assentou, processo que não se ressentiu da lesão de Salvio, que obrigou a saída prematura.



A dez minutos do final da primeira parte, o jogo já estava inclinado e o intervalo chegou em má altura para o Benfica, que carregava. No regresso do descanso, a carga continuou. Jardel tirou a tampa à garrafa de ketchup. E depois foi uma questão de tempo até ao 2-1 e daí para a frente até á goleada, numa segunda parte em que só houve Benfica em campo.



Com este triunfo, o Benfica agarra o rival Sporting no segundo lugar da classificação. Mas os leões têm um jogo a menos, pois só este domingo defrontam o Estoril, na Amoreira.



"Faltam 13 batalhas por isso temos de estar todos unidos"

"Faltam-nos 13 batalhas, por isso temos de estar todos ligados. O apoio na bancada acabou por ser uma comunhão perfeita, com dinâmica em campo e fora dele para o caminho da goleada", disse ontem Rui Vitória, técnico do Benfica, depois de vencer o Rio Ave, por 5-1, no Estádio da Luz.



O treinador das águias reconheceu a dificuldade imposta pelos vilacondenses no primeiro tempo, mas realçou o trabalho da sua equipa no reatar da partida: "Pode-se pensar que o adversário não teve um desempenho bom mas o Rio Ave trabalhou bem e teve uma boa postura. No segundo tempo dominámos e fomos mesmo categóricos. Não é que o presidente [Luís Filipe Vieira] precise, ele sabe o que representa para nós, mas esta vitória é para ele."



Questionado sobre as prestações de Zivkovic, Rafa e Raul Jiménez, o treinador da equipa encarnada preferiu não individualizar o trabalho dos jogadores: "É uma equipa que está pronta para competir. Há muito a evoluir mas acreditamos muito em nós."



Preocupação por salvio

Toto Salvio saiu lesionado do joelho direito, aos 35 minutos de jogo frente ao Rio Ave. O médio argentino que já tinha sido operado ao joelho, na época 2015/2016, pode agora juntar-se ao lote de indisponíveis para Rui Vitória.



Úmaro Embaló volta e marca

Úmaro Embaló colocou ontem o Benfica na liderança do campeonato nacional de juniores. O extremo que esteve com um pé no Leipzig voltou a à equipa para fazer o que melhor sabe: marcou o golo da vitória frente ao Real.