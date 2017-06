Segurança extrema irrita adeptos

As medidas de segurança fazem-se sentir em todas as esquinas





A seleção portuguesa volta a jogar na quarta-feira em Kazan diante do Chile, nas meias-finais da Taça de Portugal.



No Mundial é necessário rever os problemas na organização para as coisas correrem melhor. É triste", lamentou o adepto, que viajou de França propositadamente para ver Portugal.

As medidas de seguranças extremamente rigorosas das autoridades russas fizeram com que milhares de adeptos só conseguissem entrar no Estádio de São Petersburgo, no sábado, já perto do intervalo.Já o Portugal-Nova Zelândia se jogava há mais de 15 minutos e as filas em várias portas eram absolutamente absurdas, pôde constatar o CM. Dezenas de milhares de adeptos entraram no estádio com o jogo a decorrer e assim se explica que nos primeiros minutos de jogo as bancadas estivessem mais despidas."Temos de passar por várias fases de revista. É preciso mostrar o Fan ID (credencial de identificação obrigatória), o bilhete, tenho de tirar todos os objetos, é um bocado complicado. Demora-se muito tempo", lamentou Pedro Fernandes, adepto português que ainda assim entrou a tempo de ver todo o jogo, ao contrário de António Dinis. "Não sei se se deve ao atentado que houve aqui há uns meses, mas a segurança é um bocado exagerada.