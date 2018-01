Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção de futsal joga a pensar no Euro

CMTV transmite em direto e em exclusivo dois encontros de cariz particular.

01:30

"Este estágio foi muito positivo. Agora vamos consolidar o que andamos a fazer, dentro de um contexto competitivo e de uma aproximação muito real ao que serão as exigências no Europeu".



Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, espera que os seus jogadores encarem os dois particulares, frente à Tailândia (hoje, 20h30) e a Marrocos (amanhã, 20h30), como se do Campeonato da Europa (que arranca dia 30 na Eslovénia) se tratasse.



A CMTV transmite em direto e em exclusivo os dois encontros de cariz particular, ambos a realizar no pavilhão de Torres Novas.



"São dois excelentes testes, com dois adversários de enorme qualidade", referiu.