Seleção de Futsal tira 'foto de família' para o Campeonato da Europa

Prova disputa-se entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro, na Eslovénia.

A seleção nacional de Futsal tirou uma 'foto de família' para o Campeonato da Europa de 2018. A prova disputa-se entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro, em Liubliana, na Eslovénia.



A equipa das Quinas está integrada no Grupo C, juntamente com a Roménia e a Ucrânia.



CMTV transmite jogos de preparação do Europeu de futsal

A CMTV vai transmitir os dois jogos de preparação da seleção nacional de futsal para o Europeu.



O primeiro jogo ocorrerá no dia 25 de janeiro frente à Tailândia pelas 20h30 e o segundo no dia 26 frente a Marrocos, também às 20h30.



Conheça os convocados para o Europeu 2018:

Guarda-redes: André Sousa (Sporting CP), Bebé (Leões de Porto Salvo) e Vítor Hugo (SC Braga/AAUM);



Fixos: André Coelho (SL Benfica), Fábio Cecílio (SL Benfica), João Matos (Sporting CP) e Nilson (SC Braga/AAUM);



Alas: Pany (Sporting CP), Bruno Coelho (SL Benfica), Márcio (AD Fundão), Pedro Cary (Sporting CP), Ricardinho (Inter Movistar) e Tiago Brito (SL Benfica);



Pivô: Tunha (CF ‘Os Belenenses’).