Seleção feminina vence campeonato do mundo de pesca desportiva

Esta é a primeira vez que a equipa portuguesa vence esta competição na categoria de surfcasting.

07:15

A seleção portuguesa feminina conquistou, este sábado, o campeonato do mundo de Nações - Mar, de pesca desportiva em surfcasting.Esta é a primeira vez que a equipa de senhoras vence este título.A competição decorreu entre 6 e 11 de novembro em Langebaan, África do Sul, e a seleção portuguesa terminou o evento com 12 pontos.A equipa portuguesa era constituída pelas atletas Natasha Seromenho, Ana Diogo, Zélia Afonso, Vera Cordeio e Amália Valente, acompanhadas pelo capitão José Afonso e o manager Carlos Baptista.A nível individual, confirma a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva , Natasha Seromenho ficou em quarto lugar, com 46 pontos, Ana Diogo conseguiu o sexto lugar, com 55 pontos, e Zélia Afonso o sétimo lugar, com 56 pontos.