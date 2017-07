Competição arranca já esta sexta-feira com transmissão em direto e em exclusivo na CMTV.

Por Mário Morgado Ribeiro | 19:17

A seleção nacional começou esta segunda-feira a preparação do Mundialito em Carcavelos, que arranca já esta sexta-feira com transmissão em direto e em exclusivo na CMTV (canal 8 do MEO e NOS).

Rui Coimbra e Zé Maria mostram-se confiantes para esta competição, com o primeiro teste frente à selecção francesa na sexta-feira às 16h00.

Rússia e o campeão do Mundo Brasil são as outras seleções em prova.