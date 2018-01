Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção nacional de Futsal com empate surpresa

Selecionador justifica o 1-1 com as várias ocasiões desperdiçadas com a Tailândia.

Por Pedro Carreira | 01:30

A seleção portuguesa de futsal não foi esta quinta-feira além de um empate (1-1) frente à Tailândia, no penúltimo teste antes do Europeu da Eslovénia, que tem início marcado para a próxima terça-feira.



No jogo de ontem, transmitido em direto e em exclusivo pela CMTV, o único golo de Portugal foi marcado por Tunha, após jogada e assistência de Ricardinho.



A vantagem da equipa orientada por Jorge Braz durou poucos segundos, com o empate a chegar em cima do intervalo. Perda de bola de Portugal e remate certeiro de Chaemcharoem.



"Temos de melhorar na finalização, mas foi um bom teste para o jogo de estreia no Europeu", sublinhou Jorge Braz, já a pensar no encontro com a Roménia, na 1ª jornada do Grupo C do Europeu.



Portugal tem esta noite (20h30, CMTV) o derradeiro jogo de preparação antes da viagem para Liubliana. O adversário é Marrocos, seleção que é campeã africana da modalidade.



Fábio Cecílio treinou condicionado nos últimos dias e deve voltar a ficar de fora das opções do selecionador nacional.