Seleção Nacional de Futsal joga na CMTV

A Seleção orientada por Jorge Braz realizou esta quarta-feira o último treino antes da viagem para a Roménia. O selecionador tem a equipa na máxima força para a fase de qualificação para o Europeu de 2018.

A selecção vai disputar 3 jogos em quatro dias, todos com transmissão em direto e em exclusivo na CMTV.

O primeiro encontro é no próximo sábado (dia 8) frente à Letónia às 14h30. Depois, a seleção joga no dia seguinte à mesma hora com a Finlândia. O último jogo é dia 11 ( terça-feira) frente à Roménia. às 16h30.

Em declarações à CMTV, o jogador da seleção e do Benfica Fábio Cecílio mostrou-se confiante antes do pontapé de saída da fase de apuramento para o Europeu de Futsal.

