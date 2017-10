Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção Nacional em alerta amarelo

Cristiano Ronaldo, José Fonte, André Gomes, Gelson Martins, Ricardo Quaresma e Cédric em risco de falharem a receção à Suíça.

Por Mário Morgado Ribeiro | 04.10.17

A Seleção Nacional está em alerta máximo para que nenhum jogador falhe a receção à Suíça na próxima terça-feira. Seis jogadores estão em risco de suspensão caso vejam cartão amarelo na deslocação a Andorra este sábado (19h45, na RTP), em jogo do grupo B de apuramento para o Mundial 2018.



Cristiano Ronaldo, José Fonte, André Gomes, Gelson Martins, Ricardo Quaresma e Cédric estão obrigados a jogar com cautela para não ficarem de fora do encontro que se acredita ser decisivo para a atribuição do primeiro lugar do grupo e consequente qualificação direta para o Mundial.



Neste momento, a Suíça lidera com 24 pontos em oito jogos, mais três que Portugal, que tem 21. As regras da FIFA são simples: a cada dois amarelos, uma suspensão por um jogo.



O duelo com a seleção helvética é o que centra mais atenções, mas primeiro é preciso ganhar à Andorra.



"O selecionador vai escolher o onze indicado. Quem entrar em campo terá a noção de que, para disputarmos o jogo com a Suíça, temos de vencer Andorra. Sem esta vitória, o jogo com a Suíça não significa nada", disse ontem o médio João Mário na antevisão da partida, antes do arranque dos trabalhos da Seleção Nacional, na Cidade do Futebol, marcado pela ausência de Pepe, devido a problemas físicos.



De resto, nesta fase de apuramento para o Mundial, Portugal viu nove amarelos. Para além dos seis jogadores em risco, também Adrien, que não foi convocado, já viu um cartão. Pepe viu dois amarelos, mas já cumpriu a suspensão.



Pormenores

Sem poupanças

A 3 de setembro, após a vitória na Hungria (1-0), Fernando Santos garantiu que não ia fazer poupanças "por causa de cartões" no jogo frente a Andorra, a pensar no embate com a Suíça.



50 mil bilhetes

Já foram vendidos para o duelo com a Suíça, informou a Federação Portuguesa de Futebol. O jogo, que pode ser decisivo nas contas finais, disputa-se na Luz, no dia 10, e deve contar com casa cheia.



Adrien "faz falta"

"Faz falta. Dá muito à nossa equipa." João Mário lamentou a ausência de Adrien na Seleção. O médio ex- -Sporting está sem competir porque a FIFA não aceitou a inscrição do jogador pelo Leicester.



"Jogámos em sintético e vencemos"

"O jogo será num sintético, são condições diferentes, mas não procuramos qualquer tipo de desculpas. Jogámos em sintético nas Ilhas Faroé e vencemos [6-0]", disse João Mário, médio da Seleção Nacional, confiante que o tipo de terreno em que Portugal vai jogar em Andorra não será o principal problema.



"É uma equipa agressiva e criou dificuldades à Hungria e Suíça." Os húngaros perderam (1-0) no principado, enquanto os helvéticos venceram (2-1).



"Bater recordes em Madrid"

"Quero continuar a bater recordes em Madrid. Quero ganhar o máximo de títulos", disse Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid e da Seleção Nacional, ao portal ‘The Players Tribune’. O melhor do mundo falou ainda sobre o seu início.



"Aos 11 anos, era muito fraco. Não tinha músculo. Já sabia que tinha mais talento que os outros e nessa altura decidi que também iria trabalhar muito mais duro que eles", disse.