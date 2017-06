Seleção Nacional já está em São Petersburgo

No grupo A do Taça das Confederações, Portugal e México têm 4 pontos, a Rússia 3 e a Nova Zelândia 0.

A seleção portuguesa chegou na tarde desta quinta-feira a São Petersburgo, cidade russa onde vai disputar o terceiro jogo da fase grupos da Taça das Confederações no próximo sábado.Depois da vitória sobre a anfitriã do torneio na capital da Rússia, a equipa de Fernando Santos está a um passo de garantir um lugar nas meias-finais da prova. O empate contra o próximo adversário, a Nova Zelândia, pode ser suficiente, a vitória garante a passagem da seleção ao quarteto de finalistas. Olhando para a calculadora, até a derrota serve, desde que a Rússia perca com o México.A equipa da Oceania está em último lugar do grupo, com duas derrotas e sem hipóteses de se apurar para a fase seguinte. Esta será a primeira partida disputada entre Portugal e a Nova Zelândia.