Seleção nacional de Futsal volta a empatar antes do Euro

Portugal desperdiçou várias chances com Marrocos.

Por Pedro Carreira | 01:30

Segundo jogo, segundo empate. No último teste antes do Europeu de futsal, 2-2 foi o resultado do encontro particular entre Portugal e Marrocos.



A partida, realizada ontem à noite no Palácio dos Desportos de Torres Novas, teve transmissão em direto e em exclusivo na CMTV e voltou a demonstrar algumas fragilidades da seleção nacional no que à finalização diz respeito. Portugal foi mesmo para o intervalo em desvantagem, com um golo marcado por Fati.



Logo no arranque da segunda parte, o melhor período da equipa portuguesa: primeiro, Tunha atirou ao poste; logo a seguir, Pedro Cary concluiu ao segundo poste uma excelente jogada do ataque da seleção comandada por Jorge Braz. Pouco depois, Borite deixou Marrocos de novo na frente, antes de Tiago Brito fazer o 2-2 final.



"Estamos bem e prontos para os dois jogos mais importantes das nossas vidas. Prometemos trabalho e dedicação", afirmou Ricardinho (ver entrevista no suplemento Correio Sport), na antevisão dos encontros frente à Roménia (quarta-feira) e à Ucrânia (4 de fevereiro), já no Grupo C do Campeonato da Europa.



Jorge Braz, selecionador nacional, lamentou a pouca eficácia, que também foi visível no empate da véspera (1-1) com a Tailândia: "Acusámos fadiga, mas foi um jogo particular. Voltámos a falhar na finalização, mas os portugueses que não se preocupem, vamos dar tudo para atingir os nossos objetivos."



A comitiva portuguesa parte para Liubliana, capital eslovena, amanhã, pelas 14h25.