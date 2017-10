Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção portuguesa de sub-20 empata 1-1 com Suíça

Portugal esteve a jogar com menos dois durante mais de 40 minutos.

05.10.17

A seleção portuguesa de futebol de sub-20, a jogar com nove desde os 50 minutos, empatou esta quinta-feira 1-1 com a Suíça, em jogo particular, disputado em Meyrin, na Suíça.



Portugal, com boa circulação de bola, foi a primeira equipa a criar oportunidades para marcar, mas, por duas vezes, o guarda-redes helvético Anthony Racioppi negou o golo a João Filipe.



Perto do intervalo, Rui Pires viu o cartão vermelho (duplo amarelo aos 32 e 45 minutos) e a seleção portuguesa partiu para a segunda parte em inferioridade numérica.



O encontro recomeçou praticamente com nova expulsão lusa, uma vez que João Virgínia viu o cartão vermelho direto aos 50 minutos, e, na sequência da jogada, a Suíça chegou à vantagem, por Roberto Oliveira (1-0), aos 51 minutos.



Aos 60, a Suíça desperdiçou uma clara oportunidade para elevar a vantagem ao falhar a marcação de uma grande penalidade, defendida pelo guarda-redes português Luís Maximiano.



Portugal, mesmo a jogar com nove, demonstrou capacidade de superação e foi em busca do golo do empate, que chegou já no período de descontos do encontro, por Miguel Luís (1-1), aos 90+1 minutos.



A formação orientada por José Guilherme vai disputar, na terça-feira, mais um jogo particular, desta feita perante a Itália, em Portimão.