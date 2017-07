Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção sem tiques de estrela

Craques lusos estiveram muito próximos das crianças que se encontravam no areal.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

O primeiro treino de preparação da Seleção de futebol de praia para o Mundialito em Carcavelos, que a CMTV (canal 8 do MEO e da NOS) vai transmitir em direto e em exclusivo, ficou marcado pela proximidade dos craques portugueses com as crianças que jogavam futebol no areal, dando toques com uma bola. Uma realidade diferente em comparação com as equipas de futebol profissional.



Os jogadores da Seleção chegaram ao recinto de treino com pouca ou nenhuma euforia dos banhistas que se encontravam na praia, nem mesmo com a presença de Madjer, o melhor jogador do Mundo da modalidade para a FIFA. Ainda assim, vários curiosos não quiseram perder a oportunidade de registar a presença da Seleção ontem nas areias de Carcavelos.



A França é o primeiro adversário de Portugal (sexta-feira às 16h00) e a confiança para esta competição é máxima. "Tal como as outras competições em que a Seleção entra, o objetivo passa por ganhar e o Mundialito não foge à regra", disse o defesa Rui Coimbra ao CM.



Um sentimento partilhado pelo colega de Seleção Zé Maria. "Vamos com vontade e energia de procurar a vitória", referiu.