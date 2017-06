Seleção Sub-21 estreia-se este sábado no Europeu frente à Sérvia

Com estes números, sustentados numa equipa recheada de 'estrelas' como Renato Santos, Gonçalo Guedes, Diogo Jota, entre muitos outros, a formação lusa partee como uma das favoritas para o triunfo final.



A seleção das 'quinas' completou a fase de apuramento para este Euro 20017 com oito vitórias e dois empates, apontando 34 golos e sofrendo apenas cinco.Com estes números, sustentados numa equipa recheada de 'estrelas' como Renato Santos, Gonçalo Guedes, Diogo Jota, entre muitos outros, a formação lusa partee como uma das favoritas para o triunfo final.Portugal e Sérvia defrontam-se no primeiro jogo do Grupo B, sob arbitragem do francês Benôit Bastien, antes de Espanha e Macedónia se defrontarem, em Gdynia, às 20:45 locais (20:45 Lisboa).

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 inicia hoje a sua participação no Campeonato da Europa da categoria, numa partida frente à Sérvia, na cidade polaca de Bydgoszcs.A formação comandada por Rui Jorge entra em campo às 18h00 locais (17h00 em Lisboa), com o estatuto de vice-campeã europeia, depois de em 2015, no Euro realizado na República Checa, ter perdido na final, frente à Suécia, no desempate por grandes penalidades.Portugal chega ao Europeu com uma impressionante série 30 jogos oficiais sem conhecer o sabor da derrota, desde 2011, quando a formação sub-21 lusa perdeu frente à Rússia.