Selecionador do Chile antevê jogo "muito difícil" com Portugal

"Será um jogo muito difícil para eles também. Vamos tentar jogar de igual para igual e ganhar-lhes", disse, admitindo que o facto de a sua equipa ter menos um dia de descanso do que Portugal pode ser "uma desvantagem".



O Chile, bicampeão sul-americano, terminou este domingo na segunda posição o Grupo B da Taça das Confederação, ganho pelo Alemanha, que na quinta-feira defronta o México na outra meia-final da competição.



Portugal apurou-se para as 'meias' como primeiro classificado do Grupo A, depois de no sábado se ter imposto à Nova Zelândia por 4-0.



O selecionador do Chile de futebol, Juan Antonio Pizzi, classificou este domingo como "muito difícil" o jogo da meia-final da Taça das Confederações com Portugal e admitiu que Cristiano Ronaldo "é um jogador determinante"."Têm um jogador [Cristiano Ronaldo] que é determinante. Além disso têm um treinador muito experiente e muitos jogadores de alto nível", afirmou Pizzi em conferência de imprensa, no final do encontro do grupo B com a Austrália, que terminou empatado 1-1.O selecionador chileno considerou que "é muito difícil ser campeão da Europa numa competição na qual participam sempre vários candidatos ao título mundial".